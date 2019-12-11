شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية للجولف للرجال بالمغرب.. الفراعنة جاهزون للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء فعاليات البطولة العربية للرجال للجولف رقم 39 بمدينة مراكش المغربية، وذلك بمشاركة 13 دولة عربية من بينها منتخبنا الوطنى الأول، ويقام اليوم حفل الافتتاح فقط بينما تنطلق المنافسات اعتبارا من غد الخميس وتستمر لمدة أربعة أيام.

ويعقد اليوم الاجتماع الفنى للبطولة ويعقبه إجراء قرعة المنافسات، ثم حفل الافتتاح الذى يشهد كلمة من نائب رئيس الاتحاد المغربى للجولف ثم كلمة رئيس الاتحاد العربى للجولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وبعدها عرض فنى مغربى.

وينهى منتخب مصر الوطنى للجولف استعداداته للبطولة اليوم بأداء تدريبه الأخير، ويضم كلاً من ممدوح الشيخ وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز ودين نعيم وذلك تحت إشراف عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف والكابتن الفنى المهندس غسان قبانى.

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ويسعى منتخبنا الوطنى لتحقيق نتيجة طيبة فى البطولة المنتظر أن تشهد منافسات شرسة للغاية، لاسيما من أصحاب الأرض أسود الأطلسى المرشح الأول للتتويج والمنتخب البحرينى وفراعنة الجولف ونسور قرطاج التوانسة.

ويعتمد منتخبنا الوطنى على مجموعة من اللاعبين الشباب صغار السن الذين مازالوا طلبة جامعة وهم ماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز ودين نعيم المدعومين باللاعب الدولى صاحب الخبرات وبطل الجمهورية ممدوح الشيخ.

وأجرى رئيس اتحاد الجولف أيمن حسين اتصالا هاتفيا بالبعثة المصرية فى المغرب واطمأن خلالها على أحوال الفريق وطالبهم ببذل أقصى الجهد والتركيز فى المنافسات من أجل تحقيق أفضل نتيجة لمصر فى البطولة.