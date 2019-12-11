شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة ..الاهلى يخسر من اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 11 ديسمبر 2005 تلقى النادى الأهلى هزيمة من نظيرة إتحاد جدة السعودى بهدف دون رد سجله محمد نور فى إفتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية والذى أقيم في اليابان .
بدأ الاهلى المباراة بتشكيل يتكون من:عصام الحضري، إسلام الشاطر، أحمد السيد، وائل جمعة، شادي محمد، جلبرتو، حسن مصطفى، محمد شوقي، محمد بركات، محمد أبو تريكة، عماد متعب.
تماسك فريق مانويل جوزيه في الشوط الأول ونصف الشوط الثاني قبل أن تستقبل شباكه كرة محمد نور قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة فى أول ظهور له بكأس العالم للأندية.
المارد الأحمر كان أول فريق عربى يحصل على المركز الثالث فى تاريخ مونديال الأندية بنسخة 2006، بعدما حقق الفوز فى أولى مبارياته على أوكلاند 2/0، ثم خسر أمام إنترناسيونال البرازيلى 2/1، ليتغلب على كلوب أمريكا المكسيكى فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة 2/1.
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