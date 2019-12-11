شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية سر استبعاد على لطفى من مواجهة الأهلى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع على لطفى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق غدا الخميس، لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ويؤدى على لطفى جلسات فى الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش سيحدد الفحص الطبى الذى يخضع له غدا، موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر على لطفى من مواجهة وادى دجلة ، بعد شكواه من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع الحارس لبرنامج علاجي وتأهيلى للتعافى والعودة للمشاركة من جديد فى المران الجماعى.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق مباراة دجلة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً ، على الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها ولكن هذا سيعطيه دافع أكبر ليكون خصمًا وندًا قوياً للأهلي ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة أنه قاب قوسين أو أدنى من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضًا جيدة على المستوى الفنى، إلا أن النتائج لم تكون على المستوى المأمول من جانب إدارة النادى.