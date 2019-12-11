شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب جدول دورى مرتبط كرة اليد بعد 15 جولة.. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن ترتيب جدول دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 بعد انتهاء 15 جولة.

يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 43 نقطة يليه الزمالك برصيد 40 نقطة ثم سبورتنج برصيد 39 نقطة و من بعده طلائع الجيش برصيد 38 نقطة ،و يحل هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة ثم الطيران سادسا برصيد 36 نقطة يليه الأوليمبى سابعا برصيد 35 نقطة ثم 6 أكتوبر ثامنا برصيد 33 نقطة ،أما البنك الأهلى يحل فى الرتبة التاسعة برصيد 33 نقطة ثم الجزيرة عاشرا برصيد 30 نقطة يليه سموحة فى المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.

بينما يأتى المعادى فى المرتبة الـ12 برصيد 28 نقطة يليه الزهور برصيد 25 نقطة ثم حدائق الأهرام برصيد 23 نقطة و من بعده أصحاب الجياد برصيد 20 نقطة ، و الحوار فى المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة ثم جزيرة الورد فى المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة و أخيرا الفيوم فى المركز الـ 18 برصيد 15 نقطة.