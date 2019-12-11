شكرا لقرائتكم خبر عن سعد ومارسيلو وجيرالدو وصالح جمعة يشاركون فى مران مستبعدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة النادى الأهلى أمام وادى دجلة مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشارك فى المران عمار حمدى وصلاح محسن وجيرالدو وسعد سمير وحسين السيد وعربى بدر وصالح جمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة، فيما واصل على معلول أداء تدريبات العلاج الطبيعى للتعافى من الإصابة.

يلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة و النصف مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة السابعة فى بطولة الدورى العام.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً ، على الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها ولكن هذا سيعطيه دافع أكبر ليكون خصمًا وندًا قوياً للأهلي ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة أنه قاب قوسين أو أدنى من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضًا جيدة على المستوى الفنى، إلا أن النتائج لم تكون على المستوى المأمول من جانب إدارة النادى.