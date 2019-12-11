شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات البرنامج العلاجى لعلى معلول فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى لجلسة علاج طبيعى صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، وواصل على معلول أداء فقرات العلاج بالجرى حول الملعب، بعد جلسة الجيم، فى إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وينفذ على معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.‎‎

ويغيب على معلول عن تدريبات النادى الأهلى بعد تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة مؤخراً، خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلى 1 / 0.