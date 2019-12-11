7 أرقام للأهلى ودجلة فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى ووادى دجلة والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد السلام فى الجولة السابعة بالدورى الممتاز، يسعى الأهلى إلى حصد نقاط هذه المباراة من أجل استعادة صدارة الدورى ليتربع على عرش الترتيب، بينما يطمح وادى دجلة فى تحقيق مفاجأة، خاصة أنه يتواجد فى المركز الأخير بترتيب الدورى، ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الأهلى ودجلة" فى الدورى بالجدول التالى :

الأهلى و دجلة

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