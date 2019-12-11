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السلة يوافق على مشاركة الاتحاد السكندرى فى بطولة دبى الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على مشاركة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، فى منافسات بطولة دبى الدولية التى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل .

أكد عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن نادى الاتحاد السكندرى تلقى دعوة من الاتحاد الإماراتى لكرة السلة للمشاركة فى بطولة دبى الدولية، فتم مخاطبة الاتحاد المصرى للعبة، للبت فى الأمر، وهو ما تمت الموافقة عليه .

يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة سيدات، والتى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى باستاد القاهرة، بمشاركة فريقى الأهلى وسبورتنج من مصر .

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