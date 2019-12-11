كيف تناولت صحف أوروبا "سحر" صلاح أمام سالزبورج بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"صلاح يسحر" هكذا عنونت صحيفة مترو البريطانية واصفة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بالساحر الذي قاد فريقه للوصول إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نجح الفرعون المصري في تسجيل هدفًا "رائعًا" في مرمى ريد بول سالزبورج ليعزز تقدم الريدز بهدفين دون رد ويمنحه بطاقة التأهل من الأراضي النمساوية.

حل ليفربول ضيفًا على ريد بول مساء أمس الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها الريدز.

كتيبة الألماني يورجن كلوب كانت بحاجة لتحقيق الفوز أو التعادل -على أقل تقدير- لضمان التأهل، بعدما تعقد موقف الفريق نوعًا ما بالتعادل 1-1 أمام نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة.

من ناحية أخرى حسم تشيلسي الإنجليزي هو الآخر مقعده في منافسات دور الـ16 بعدما تغلب على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

صحف إنجلترا أشادت بإنجاز الثنائي الإنجليزي (ليفربول- تشيلسي) كما أثنت على هدف صلاح الرائع.

صحيفة "مترو" قالت: سحر صلاح.. ليفربول وتشيلسي إلى دور الـ16".

وأضافت: "هدف صلاح الرائع قاد حامل اللقب إلى منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا".

وتابعت: "تشيلسي ايضًا تحت قيادة لامبارد تأهل إلى دور الـ16 بعد تغلبه على ليل الفرنسي".

Advertisements

صحيفة "تليجراف" قالت: "ليفربول وتشيلسي يعبران إلى دور الـ16 بقيادة صلاح وأبراهام".

وقالت: "الفرعون المصري سجل واحد من أصعب الأهداف وأجملها بمهارة فنية رائعة وضعت الريدز في صدارة المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

صحيفة " ديلي ميرور" قالت: "المجد الأوروبي.. ليفربول وتشيلسي يواصلان مشوارهما في دوري الأبطال".

من جانبها أشادت تايمز بالدولي المصري قائلة: "صلاح المميز"، كما أبرزت تأهل الرباعي الإنجليزي (ليفربول- تشيلسي- مانشستر سيتي- توتنهام).

صحيفة ديلي ميل كتبت: "أهدر النجم المصري عدة فرص رائعة، قبل أن يسجل من زاوية ضيقة بشكل مبهر ليمنح فريقه بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا".