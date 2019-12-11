- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
تمت السيطرة على حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن حريقًا قد اندلع في مقر النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء بسبب ماس كهربائي دون أن يكون هناك أي أضرار على المستوى البشري.
وتمكن رجال الحماية المدينة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر ماس كهربائي يتسبب في حريق بالنادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.