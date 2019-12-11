ماس كهربائي يتسبب في حريق بالنادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تمت السيطرة على حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن حريقًا قد اندلع في مقر النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء بسبب ماس كهربائي دون أن يكون هناك أي أضرار على المستوى البشري.

وتمكن رجال الحماية المدينة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

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