مدرب الزمالك السابق مرشحًا لتدريب منتخب زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصبح الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من بين المرشحين لتولي تدريب منتخب زيمبابوي في الفترة المقبلة.

موقع إذاعة نيهاندا في زيمبابوي، نشر تقريرًا صباح اليوم الأربعاء، كشف خلاله عن ترشح ميتشو لتولي المهمة لكنه ليس الوحيد في القائمة.

وأوضح الموقع أن الألماني كلاوس ديتر باجلز الذي سبق وأن تولى المهمة من قبل خلال عامي 2012 و2013 يعد من بين المرشحين أيضًا للمنصب.

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وشدد الموقع على أن ميتشو تحدث مع عدد من المسؤولين المقربين منه في زيمبابوي، حيث طالبهم ضرورة التقدم بعرض رسمي إليه من أجل مناقشة بنوده.

ورحل ميتشو عن تدريب الزمالك منذ عدة أيام ماضية بعد فسخ التعاقد، بعد ساعات من تلقي الفريق لخسارة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن ميتشو سبق له تدريب منتخب رواندا في الفترة من 2011 حتى 2013، قبل أن يرحل لتدريب الفريق الأوغندي حتى عام 2017.