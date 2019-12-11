التشكيل المتوقع.. الأهلي يواجه دجلة بقوام الهلال.. وتعديل وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد على نفس القوام الذي خاض مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، خلال لقاء وادي دجلة بالدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن فايلر سيجري تعديلًا واحدًا فقط بعودة أيمن أشرف إلى الخط الدفاعي إلى جانب رامي ربيعة، بعدما غاب عن لقاء الهلال بسبب الإيقاف.

وكان أيمن أشرف قد تعرض للطرد في مواجهة النجم الساحلي التونسي ليغيب عن مواجهة الهلال، مما أدى للدفع بأحمد فتحي بدلًا منه، قبل أن يعود أمام دجلة.

وسيلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.