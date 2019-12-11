اليوم.. فريق طائرة الأهلي يواجه النصر ببطولة الجمهورية

يخوض فريق الناشئين للكرة الطائرة(17 سنة) بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام فريق النصر في إطار منافسات بطولة الجمهورية. وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بنادي النصر ، ويسعى الاهلي خلالها للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة. ومواصلة عروضه القوية في البطولة. ويعقد جابر عبدالسلام مدرب الاهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب ومنح التعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء

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