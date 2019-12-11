مصر تحصد فضية منافسات 500 متر زوجي رجال بالبطولة العربية للكياك والكانوي

حقق ثنائي منتخب مصر الوطني للكياك والكانوي والذي يضم كل من علي حسن ومؤمن مهران المركز الثاني بسباق 500 متر كياك زوجي رجال والذي انتهى منذ قليل ضمن منافسات البطولة العربية للكياك والكانوي والمقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الاتحاد المصري برئاسة المستشار محمد السكري. رجال والذي انتهى منذ قليل ضمن منافسات البطولة العربية للكياك والكانوي والمقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الاتحاد المصري برئاسة المستشار محمد السكري. واحتل المركز الأول الزوجي العراقي سليمان أحمد وعلي عادل وجاء في المركز الثالث الجزاىري اوسامة الجبالي

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