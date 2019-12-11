اتحاد الكرة يقرر إصدار "ID" للحكام

استقر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على اصدار اي دي "ID" خاص بالحكام والمراقبين في مباريات الدوري الموسم الحالي بداية من الدور الثاني.
كما اتفق مسئولو الجبلاية على تطوير الاي دي الخاص بالمدربين في الدوري بحيث يتم وضع صورهم عليه كما هو الحال في البطولات العالمية الكبرى.
ويسعى مسئولو الاتحاد لنقل العديد من الأفكار التي تطبق في الدوريات والبطولات الاوروبية الى الدوري المصري من خلال كرة رسمية للدوري وتطبيق تقنية الفيديو وعمل اي دي للمدربين والمراقبين والحكام ايضا.
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