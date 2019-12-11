الجهاز الفني لكرة اليد بالأهلي يطمئن على حالة إبراهيم المصري

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي على التواصل مع إبراهيم المصري لاعب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لنزلة

معوية شديدة خلال الساعات الماضية.

قام السويدي أولا ليندجرين المدير الفني ويحيى يوسف المدرب العام بالتواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه

بعد النزلة المعوية التي تعرض لها خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني الأخير.

أكدت الفحوصات الطبية أن حالة اللاعب المصري في تحسن مستمر حيث يحصل على الجرعات العلاجية اللازمة من أجل التعافي والانتظام بشكل تدريجي في التدريبات.