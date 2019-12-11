غدًا.. أهلي 2004 يواجه أكاديمية "HFC" وديًا

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مباراة ودية غداً الخميس أمام فريق أكاديمية "HFC"، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

فريق الأهلي يخوض المباراة الودية في إطار استعداداته لانطلاق الدور الثاني من بطولة الجمهورية، الذي سيبدأ يوم الخميس ١٩ ديسمبر الجاري بإقامة مباريات

الجولة ١٤.

ويستضيف الأهلي في أولى مباريات الدور الثاني فريق بيراميدز، الذي فاز عليه في افتتاح البطولة على ملعبه بنتيجة ٤ - ١.

وكان الأهلي تغلب على المقاولون العرب بنتيجة ٤ - ٣ في آخر مبارياته بالبطولة

بعد لقاء مثير، لينهي الدور الأول وهو في المركز الثالث برصيد ٢٥ نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك وإنبي صاحبي المركزين الأول والثاني.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وحسن فاضل طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي أخصائيا للتدليك.