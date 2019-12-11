كاراتيه الأهلي يواصل التألق في التصفيات المؤهلة لمنتخب مصر

واصل لاعبو الكاراتيه بالنادي الأهلي تألقهم في التصفيات المؤهلة لمنتخب مصر وحققوا مراكز مميزة لينضموا لزملائهم بالنادي الذين سبقوهم في التأهل للمنتخب الوطني على مدار الأيام الماضية.

ومن بين أبطال الأهلي الجدد المتأهلين للمنتخب الوطني للكاراتيه، فاطمة عبد الناصر صاحبة المركز الثاني في بطولة

العالم "تشيلي" وقد حصلت علي المركز الثالث في وزن تحت ٧٤ كجم، ولؤي عبدالحميد الذي حصل على المركز الثالث في وزن تحت ٥٢ كجم، تحت قيادة مدربهما محمد سيد سالم "مهاراتو".

وتأهل أيضاً للمنتخب عمر إيهاب بعد حصوله على المركز الثالث في وزن تحت ٦٨ كجم، تحت قيادة مدربه عبدالله خليل.

ونجح محمد عبد الحميد لاعب الأهلي في التأهل للمنتخب بعد حصوله على المركز الثاني في وزن تحت ٦١ كجم، تحت قيادة حاتم يوسف مدير قطاع الكوميتيه ومحمد فاروق مشرف الكوميتيه بمقر الحزيرة وفرع مدينة نصر، وأشرف صالح المدير الفني للكوميتيه.