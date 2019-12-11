واصل لاعبو الكاراتيه بالنادي الأهلي تألقهم في التصفيات المؤهلة لمنتخب مصر وحققوا مراكز مميزة لينضموا لزملائهم بالنادي الذين سبقوهم في التأهل للمنتخب الوطني على مدار الأيام الماضية.
ومن بين أبطال الأهلي الجدد المتأهلين للمنتخب الوطني للكاراتيه، فاطمة عبد الناصر صاحبة المركز الثاني في بطولةالعالم "تشيلي" وقد حصلت علي المركز الثالث في وزن تحت ٧٤ كجم، ولؤي عبدالحميد الذي حصل على المركز الثالث في وزن تحت ٥٢ كجم، تحت قيادة مدربهما محمد سيد سالم "مهاراتو".
وتأهل أيضاً للمنتخب عمر إيهاب بعد حصوله على المركز الثالث في وزن تحت ٦٨ كجم، تحت قيادة مدربه عبدالله خليل.
ونجح محمد عبد الحميد لاعب الأهلي في التأهل للمنتخب بعد حصوله على المركز الثاني في وزن تحت ٦١ كجم، تحت قيادة حاتم يوسف مدير قطاع الكوميتيه ومحمد فاروق مشرف الكوميتيه بمقر الحزيرة وفرع مدينة نصر، وأشرف صالح المدير الفني للكوميتيه.
كانت هذه تفاصيل خبر كاراتيه الأهلي يواصل التألق في التصفيات المؤهلة لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.