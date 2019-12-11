المصرى يعسكر بالسويس لمواجهة المقاولون بالدورى

دخل النادى المصرى فى معسكر مغلق منذ قليل بمدينة السويس إستعدادًا لمباراة الفريق بالجولة السابعة من الدوري مع المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس على ستاد السويس الجديد.

واختار ايهاب جلال المدير الفنى للمعسكر 22 لاعبا هم

: أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة لحراسة المرمى وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة ومحمود حمد وبهاء مجدي وعمر كمال عبد الواحد لخط الدفاع وعمرو موسى وإيزي ايميكا وسعيدو سيمبوري وحسن علي وإسلام عطية وحجاج عويس وحسين رجب وأيمن ندا ومفتاح طقطق وأحمد ياسر وأحمد عادل " ميسي " لخط الوسط و محمود وادي وأوستين أموتو لخط الهجوم.

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب السويس والذي يختار فيه الجهاز الفني تشكيله وخطته للمباراة .