رئيس النادي المصري: محافظ بورسعيد يقدم لنا الدعم المادي والمعنوي

وجه سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه المستمر للقلعة الخضراء والذى يعتبر أحد أهم أسباب نجاح النادي المصري خلال السنوات الأربع الماضية.

أكد أن المحافظ كان يتابع لحظة بلحظة جهود مجلس إدارة النادي المصري على كافة المستويات من أجل بناء ناد مصري جديد وقوي ، كما أن الدعم المعنوي لكافة عناصر الكيان الإدارية والفنية يعطي

الجميع داخل النادي دفعة معنوية تسهم وبكل قوة في رفعة شأن النادي المصري.

مؤكدًا أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على المستوى الذي وصل له الفريق الأول للكرة بالنادي ومن أجل خلق الموارد المادية اللازمة لتغطية متطلبات النادي .