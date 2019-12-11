محافظ بورسعيد يكرم "العراقى" لاعب المنتخب الأولمبى

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كريم العراقي مدافع الفريق الأول للنادي المصري ولاعب منتخب مصر الأوليمبي المتأهل لنهائيات أوليمبياد طوكيو 2020بعد فوزه ببطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا التي نظمتها مصر خلال شهر نوفمبر الماضي. التي نظمتها مصر خلال شهر نوفمبر الماضي. ومنح اللاعب شهادة تقدير ودرع محافظة بورسعيد على هامش حفل العشاء الذي أقامه مجلس إدارة النادي المصري للجهاز الفنى واللاعبين ، وأكد محافظ بورسعيد أن تكريم "العراقي" يجيء بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب مع المنتخب الأوليمبي والذي حقق إنجازا كبيرا بالتأهل للأولمبياد ، وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب مع المنتخب والمصري خلال الفترة الماضية. للجهاز الفنى واللاعبين ، وأكد محافظ بورسعيد أن تكريم "العراقي" يجيء بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب مع المنتخب الأوليمبي والذي حقق إنجازا كبيرا بالتأهل للأولمبياد ، وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب مع المنتخب والمصري خلال الفترة الماضية.

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