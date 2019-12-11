رياضة | هدف أنسو فاتي ينعش خزائن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف أنسو فاتي ينعش خزائن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسجل فاتي هدف برشلونة الثاني والفوز في مباراة الأمس أمام إنتر ميلان من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الستة عشر دون أي خسارة.
وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن الهدف الذي سجله أنسو فاتي منح خزائن برشلونة مبلغ 2.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هدف فاتي منح البارسا 2.7 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يدفعه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم للفريق الفائز في المباراة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، لو كانت النتيجة تعادل كان البارسا سوف يحصل على (0.9) مليون يورو، أي أن فاتي ساعد البارسا بـ 1.8 مليون يورو.