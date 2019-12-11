رياضة | بعد إقالته من نابولي.. صراع إنجليزي على ضم انشيلوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إقالته من نابولي.. صراع إنجليزي على ضم انشيلوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إنجليزية إن نادي إيفرتون يستعد لخوض معركة مع آرسنال مقابل خدمات المدير المخضرم كارلو أنشيلوتي.

أقيل نابولي المدرب صاحب الـ 60 عامًا ليلة الثلاثاء على الرغم من قيادته للعمالقة الإيطاليين في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على جينك 4-0.

كان أداء العمالقة الإيطاليين سيئاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم ، على الرغم من أن خمسة انتصارات فقط من 15 مباراة تركتهم في المركز السابع على الترتيب ، بفارق 17 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.

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وفقًا لتيليجراف ، برز أنشيلوتي كخيار إيفرتون الرائد في تولي المنصب الذي أخل به ماركو سيلفا والذي يشغله حاليًا دونكان فيرجسون على أساس مؤقت.

على الرغم من ذلك ، يدعي التقرير نفسه أن أرسنال هو أيضًا في حجة الإيطالي ، الذي قاد تشيلسي إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز 2009-10 خلال فترة حكمه السابقة في إنجلترا .

أقال فريق الجانرز مدربه اوناي ايمري في نهاية الشهر الماضي بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال ، مع ليبورج المسؤول عن نادي لندن على أساس فترة زمنية قصيرة.

ايفرتون هو التالي في الدوري الممتاز خارج ملعبه مع مانشستر يونايتد في نهاية هذا الأسبوع ، في حين أن آرسنال سيستضيف بطل مانشستر سيتي.