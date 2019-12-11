رياضة | الراحة ممنوعة في الأهلي عقب مواجهة وادي دجلة وتطور جديد في عودة معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الراحة ممنوعة في الأهلي عقب مواجهة وادي دجلة وتطور جديد في عودة معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الخميس عقب مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدا بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

وحدد رينيه فايلر المدير الفني للفريق صباح غد “الخميس” موعدا لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويؤدي الفريق مرانه غدا بدون راحة نظرا لضيق الوقت ما بين مواجهتى دجلة والحرس في سباق الدوري.