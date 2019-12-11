رياضة | الكشف عن المخطط الكتالوني لإفساد كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المخطط الكتالوني لإفساد كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصدرت مُنظمة تسونامي الكتالونية بيانا جديداً يهدد إقامة مباراة الكلاسكيو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر لها أن تقام على ملعب كامب نو يوم الأربعاء والموافق 18 ديسمبر.

وذكرت قناة "Cuatro" الإسبانية أن مُنظمة تسونامي الديموقراطية تُخطط لاغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الكامب نو وإعاقة حركة "باص" ريال مدريد.

بينما ذكر برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير أن مُنظمة تسونامي الديموقراطية تُخطط لإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الكامب نو بمُشاركة 18000 شخص.

واعلن الاتحاد الإسباني في وقت سابق تأجيل مباراة الكلاسيكو ليوم 18 من الشهر الجاري بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا والذي دفع الحكومة الإسبانية والاتحاد الإسباني لتأجيل اللقاء.