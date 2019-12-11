رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على فريق كلوب بروج البلجيكي في ختام مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد التأهل من دور المجموعات وصيفاً لمجموعته بعدما تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي المجموعة متفوقاً على الفريق الإسباني في عدد النقاط.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمي: أريولا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ناتشو، أودريوزولا

خط الوسط: فالفيردي، إيسكو، مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس، يوفيتس، رودريغيو