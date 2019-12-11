رياضة | تفاصيل حريق فرع الشيخ زايد بالنادي الأهلي (صور)

جاء الحريق عقب صلاة الخليج 365 بساعة تقريبًا، قبل أن يقوم الأمن المسئول عن النادي باللجوء وطلب المساعدة من شرطة مطافي الشيخ زايد، وقامت بإخماد النيران بدون حدوث خسائر بشرية ولكن تحطم المنفذين بالكامل، جراء النيران المشتعلة.

من ناحية أخرى يغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في طريقه للعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين؛ للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر..

ويأتي ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الأهلي في باريس قبل أسبوعين بمعرفة أحد أكبر الأطباء ، وأجرى أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة. وتنفيذ برنامج علاج طبيعي وفقة لرؤية الطبيب المعالج.