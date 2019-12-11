رياضة | مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد لاعب الزمالك حمدى النقاز، للعودة مرة أخرى للفريق، وصرح لزميل له بالفريق الأبيض ترحيبه بالرجوع، ورغبته فى تقريب وجهات النظر مع مجلس الإدارة، وحل أزمة المستحقات الخاصة به.

وأكد أنه لم يرحل من مصر لحين حل أزمته مع الزمالك، وهو متقبل أي عقوبة من مجلس الإدارة، واقترح البعض على حمدي النقاز الوجود فى المدرجات خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، للظهور خلف الفريق لامتصاص غضب الجماهير تجاهه بعد الهروب وفسخ العقد.

ويدخل الزمالك اليوم فى معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام، وعقد المدرب كارتيرون، المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين عقب مران أمس، طالبهم خلالها بالاستمرار فى الانتصارات ، وتحقيق أداء جيد فى المواجهة، محذراً من التهاون، خاصة أن فريق بيراميدز سيدخل المباراة بدافع تعويض الخسارة بثلاثية فى نهائى كأس مصر.