رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد يسمح لبوجبا المغادرة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يسمح لبوجبا المغادرة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد قد بدأ الاستعداد لمغادرة بول بوجبا من أولد ترافورد في الصيف المقبل وسط روابط مع ريال مدريد.

من المتوقع أن يغادر الفرنسي يونايتد بعد إعلانه في يونيو أنه يريد "تحديا جديدا" في مكان آخر.

ضغطت مدريد بشدة للتوقيع على اللاعب خلال الصيف ، حيث أبدى زين الدين زيدان اهتمامًا خاصًا به ، فقط لكي يثبّت يونايتد على قيمته البالغة 160 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

ومع ذلك ، وفقا لصحيفة ديلي ميل ، يونايتد يستعد للحياة بعد بوجبا من خلال العمل على صفقات لاثنين من لاعبي خط الوسط للوصول قبل موسم 2020-21.

يقال إن الشياطين الحمر مهتمين بالتعاقد مع سايل نيجويز من أتلتيكو مدريد وخاميس ماديسون من ليستر سيتي.

تعثرت الإصابة في بوجبا بسبب مشاكل الإصابة حتى الآن على هذا المصطلح ، حيث تسببت إصابته في القدم في تقليله إلى خمس مباريات فقط في جميع المسابقات منذ أغسطس.