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شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة أنشيلوتي تغير خطط أرسنال نحو المدرب الجديد والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أقال رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتس مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، في أعقاب تأهل الفريق لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جينك البلجيكي برباعية نظيفة مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن إقالة المدرب الإيطالي الخبير قد تجعل إدارة الجانرز تعيد حساباتها في مسألة تعيين مدير فني للفريق، بدلاً من المدرب المؤقت فريدي ليونبيرج. وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من تعيين نجمه السابق ميكيل أرتيتا، مساعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، إلا أن وجود أنشيلوتي متاحاً قد يغير الحسابات.
ودخل الثنائي ماسيمليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو دائرة الترشحيات بقوة لتدريب الجانرز أيضاً.
ويحل أرسنال ضيفاً غداً الخميس على نادي ستاندر لييج البلجيكي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي.
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