شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 7 بدوري الأبطال: «ديباي» ينقذ ليون.. ونهاية روسية مخيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ليون الفرنسي من تحقيق المعادلة الصعبة، وتأهل كثاني مجموعته لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في معقله بنتيجة 2-2 ضد آر بي لايبزيج، متصدر الترتيب.

ودخل ليون هذه المباراة بعدة حسابات معقدة، وكان الفوز هو سبيله الوحيد لتفادي ذلك، لكن صاحب الأرض وجد نفسه متأخرًا بنتيجة 2-0 مع نهاية الشوط الأول.

وقلص اصحاب الأرض النتيجة لفارق هدف خلال الدقائق الـ5 الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يأتي هدف التعادل والتأهل في الدقيقة 82، وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق، بواسطة قائد الفريق، ممفيس ديباي.

وسجل ديباي لمباراته الخامسة على التوالي في دوري الأبطال، ليصبح رابع هولندي في عهد المسابقة يسجل في 5 مباريات متتالية بعد رود فان نيستلروي، روي ماكاي وأريين روبن.

Advertisements

وأشترك ديباي في تسجيل 10 أهداف مع ليون في دوري الأبطال (سجل 6 وصنع 4)، ليصبح أول لاعب من الفريق يحقق هذا العدد من المساهمات التهديفية في المسابقة خلال العقد الحالي، والأول منذ كريم بنزيما في العقد الماضي (14: سجل 12 وصنع 2).

وضمن ليون التأهل لدور الـ16 كثاني المجموعة برصيد 8 نقاط، ليتأهل الفريق للمرة الـ11 من بين 13 موسم تأهل فيهم الفريق لمرحلة المجموعات في المسابقة بداية من موسم 2003/2004.

وفي البرتغال، سحق بنفيكا فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 3-0، لينتقل الفريق للدوري الأوروبي بعد حلوله ثالثًا في المجموعة.

وكاد بنفيكا أن يحقق المعادلة الأصعب بتأهله لدور الـ16، لولا تسجيل ليون لهدفين في الشوط الثاني، ليكتفي العملاق البرتغالي بالتحول إلى الدوري الأوروبي، ويتعرض زينيت الروسي لانتكاسة بخروجه من جميع البطولات الأوروبية.

وتألق هداف النادي البرتغالي «بيزي» من خلال صناعته الهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني، ليشترك في تسجيل 5 أهداف من 6 مباريات مع الفريق في دوري الأبطال (سجل 3 وصنع 2)، ويعزز من سجل مساهماته التهديفية مع الفريق البرتغالي هذا الموسم باشتراكه في تسجيل 25 هدف (سجل 16 وصنع 9) من بين 23 مباراة في مختلف البطولات.