شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتي» على رادار إيفرتون وأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لنابولي، على رادار ناديي إيفرتون وأرسنال الإنجليزيين، عقب إقالته من تدريب النادي الإيطالي، مساء أمس.

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وأعلن نابولي تخليه عن خدمات «أنشيلوتي»، عقب نهاية مباراة فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها فريقه برباعية، ليتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» أن إيفرتون قد يتحرك مباشرة للتفاوض مع أنشيلوتي، الذي سبق ودرب تشيلسي في الدوري الإنجليزي، من أجل شغل المقعد الفارغ للمدير الفني عقب إقالة ماركو سيلفا.

وكذلك، وضع أرسنال اسم «أنشيلوتي» ضمن المرشحين لخلافة الإسباني أوناي إيمري، الذي تمت إقالته لسوء النتائج ليتولى فريدريك ليونبيرج قيادة الفريق فنيًا مؤقتًا حتى تعيين مدير فني جديد.