شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطمئن على «شيكابالا» بعد غيابه عن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق، بعد إصابته بنزلة برد حادة وارتفاع في درجة الحرارة.

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وتواصل الجهاز الفني للفريق مع اللاعب للاطمئنان عليه بعد أن وضح عدم قدرته على مغادرة المنزل.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، طلب كارتيرون من الجهاز الطبي الاطمئنان عليه، وضرورة الحصول على راحة بالشكل الأمثل حتى يتماثل للشفاء للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل.