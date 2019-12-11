شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة اليوم.. أبرز أرقام مواجهات الأهلي ضد وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره فريق وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواجهة الأهلي أمام وادي دجلة تحمل الرقم 15 بعدما سبق والتقى الفريقان في 14 مباراة في منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بالمسابقة موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات. وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتين بنتيجة التعادل السلبي، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 3-1 في موسم 2014-2015.

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أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010. وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 28-1-2019 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 16 مناسبة. بينما استقبلت شباك الأهلي 6 أهداف من دجلة.

ويُعد حسام غالي، قائد الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011.

ويعد على معلول ظهير أيسر الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك دجلة.

خرج الأهلي بشباكه نظيفة في 8 مباريات أمام وادي دجلة فيما فشل مهاجمي الأهلي من هز شباك دجلة في 3 مباريات فقط.

مباراة واحده جمعت الفريقين بعيدا عن منافسات بطولة الدوري الممتاز وجاءت في بطولة كأس مصر وتحديدا في موسم 2016-2017 في إطار منافسات دور ربع نهائي البطولة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.