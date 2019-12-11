شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 6 لدوري الأبطال: هدف تاريخي يطيح بإنتر و«سانشو» ينقذ دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل إنتر ميلان في التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال بعد سقوطه على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد برشلونة، في ختام مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

ودخل إنتر المباراة وهو مطالب بتحقيق الفوز لتفادي الدخول في أي حسابات معقدة، لكن متصدر الدوري الإيطالي الحالي اختار الطريق الصعب، وسقط في النهاية أمام الضيوف، الذين دخلوا هذه المباراة بدون العديد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يسافر إلى إيطاليا، لكن البدلاء الشباب قادوا العملاق الكتالوني لفوز جديد عزز من تصدرهم للمجموعة إلى 14 نقطة، في حين تجمد رصيد ممثل إيطاليا عند 7 نقاط، ليتحول إلى مسابقة الدوري الأوروبي في نهاية مخيبة لمشوار النادي بدوري الأبطال هذا الموسم.

وسجل المهاجم الإسباني الشاب كارليس بيريز الهدف الأول لبرشلونة في المباراة، مسجلًا في أول ظهور له بالمسابقة، ومحافظًا على بدايته القوية مع الفريق، بعد أن سجل في الدوري هذا الموسم مع ظهوره الأول الرسمي أيضًا (ضد أوساسونا).

وعدل البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة مسجلًا هدفه الثاني عشر هذا الموسم، لكن هدف تاريخي بواسطة البديل أنسو فاتي كبد النادي الإيطالي هزيمة مخيبة أطاحت بالفريق من البطولة.

وحطم فاتي (17 عامًاو40 يومًا) رقم بيتر أوفوريكوايي (17 عامًا و194 يومًا) وأصبح أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ دوري الأبطال.

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وودع إنتر ميلان دوري الأبطال من مرحلة المجموعات للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وفي ألمانيا، استفاد بوروسيا دورتموند من سقوط إنتر، وحقق الفوز على سلافيا براج التشيكي بنتيجة 2-1، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط، ويتأهل في المركز الثاني إلى دور الـ16 من المسابقة.

ولعب الجناح الإنجليزي جادون سانشو دور البطولة في المباراة من خلال اشتراكه في تسجيل الهدفين، بتسجيله الهدف الأول وصناعته للهدف الثاني (الذي سجله جوليان براندت).

وسجل سانشو في جميع مبارياته الـ5 الأخيرة مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات (6 أهداف)، محققًا أفضل رقم له خلال مسيرته مع الأندية.

وأصبح سانشو ثاني لاعب إنجليزي يسجل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا مع فريق غير إنجليزي، بعد كريس ساتون مع سيلتيك في سبتمبر 2004.

وتجاوز بوروسيا دورتموند مرحلة المجموعات للمرة العاشرة، وهو ثاني أفضل رقم لنادي ألماني في تاريخ المسابقة خلف بايرن ميونخ (25).