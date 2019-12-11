إسلام حسن قائد يد الأهلى يجري جراحة فى الإمارات

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جدة - عمرو شويل وحرص على زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى على التواجد مع زميله فى المستشفى لمؤازرته . كان دكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، قد أكد على أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بسفر اللاعب على نفقة الاتحاد لإجراء الجراحة تحت إشراف خبير فرنسى فى دبى، بعدما أكدت الأشعات حاجته إلى تدخل جراحى سريع. Advertisements وتمنى العدل عودة نجم منتخبنا الوطنى والنادى الأهلى سريعا إلى الملاعب بعد شفائه.

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