شكرا لقرائتكم الأهلي يضم كهربا رسميا 4 سنوات ونصف بعد فسخ عقده مع أفيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، في حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولي أول صفقات الأهلي الشتوية. Advertisements ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنويًا في الأهلي على أن يتحمل النادي قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توقيع العقود.

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