شكرا لقرائتكم صور .. حريق فى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد دون خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد حريق محدود في الساعات الأولى من صباح اليوم ،الأربعاء، اليوم داخل إحدى المنافذ الموجودة في الفرع بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى أشتعال النيران في الأجهزة والثلاجات والخشب الموجودة داخل النادي.

على الفور توجه اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد وتابع الحادث وأطمأن على أن الأمور مستقرة بعدما تم الاتصال بمطافيء الشيخ زايد عن طريق رجال الأمن المتواجدين بالنادى، ووصلت سيارتين مطافئ وتم اخماد النيران.

كشف مسئولو الأهلي أنه لا توجد أى خسائر بشرية أو أصابات، سواء من العمال أو الموظفين جراء هذا الحريق البسيط.