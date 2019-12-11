سلة الاتحاد السكندرى يشارك فى منافسات بطولة دبى الدولية

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جدة - عمرو شويل وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على مشاركة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى ، فى منافسات بطولة دبى الدولية التى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل .
أكد عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات و عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ، أن نادى الاتحاد السكندرى تلقى دعوة من الاتحاد الإماراتى لكرة السلة للمشاركة فى بطولة دبى الدولية ، فتم مخاطبة الاتحاد المصرى للعبة ، للبت فى الأمر ، وهو ما تمت الموافقة عليه .
يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة سيدات ، و التى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى باستاد القاهرة ، بمشاركة فريقى الأهلى و سبورتنج من مصر .د
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