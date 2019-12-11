شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أحلام لم تكتمل.. قصة 10 مواهب مصرية ضلت الطريق نحو النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموهبة الكروية نعمة إما أن نسمو بها أو نسقط بها فى القاع، وربما كان هذا هو الاختبار الصعب الذى فشل فيه كثير من الموهوبين، ممن قرروا الانزلاق للهاوية رافضين أن يستغلوا موهبتهم ويسطروا أسمائهم فى قائمة العظماء".

"إهدار الموهبة" ظاهرة أفقدت الكرة المصرية عبر تاريخها نجوم من العيار الثقيل، حيث شهدت الملاعب المصرية العديد من المواهب التي كان بالإمكان أن تصنع مجدا عظيما، ولكنها اختفت أوفشلت لأسباب مختلفة، منها ما ساقه القدر مثل الموت أو الإصابة ومنها ما صنعته قرارات اللاعب مثل عدم الالتزام.

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