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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى: لا خسائر فى الحريق المحدود بفرع الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد فرع النادى الأهلى بالشيخ زايد حريقا محدودا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد المنافذ الموجودة فى الفرع بسبب ماس كهربائى، ما أدى إلى اشتعال النيران فى الأجهزة والثلاجات والخشب الموجودة داخل النادى.
على الفور توجه اللواء محمود الفيشاوى مدير فرع الشيخ زايد وتابع الحادث واطمأن أن الأمور مستقرة بعدما تم الاتصال بمطافئ الشيخ زايد عن طريق رجال الأمن المتواجدين بالنادى، ووصلت سيارتا إطفاء وتم إخماد النيران.
وكشف مسئولو الأهلى أنه لا توجد أى خسائر بشرية أو أصابات، سواء من العمال أو الموظفين جراء هذا الحريق البسيط.
الشيخ زايد
الشيخ زايد
زايد
فرع الشيخ زايد
فرع الشيخ زايد
فرع زايد 6
فرع زايد
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