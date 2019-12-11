اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع فى المباريات الأفريقية و5 آلاف فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع الجهات الأمنية على زيادة أعداد الجماهير لحضور المباريات في الفترة المقبلة.
كشف أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تواجد 15 ألف مشجع في مباريات البطولات الأفريقية والتي يشارك بها الأهلي والزمالك بدوري الأبطال بينما يشارك المصري وبيراميدز في الكونفدرالية بينما تشهد مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر حضور 5 آلاف مشجع في ظل تشجيع الأمن بعد حالة الالتزام التي كانت عليها الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وأيضًا التزام الجماهير في مباريات فرقها في البطولات المختلفة الي جانب استخدام الـfan Id ونظام تذكرتي الذي نظم عملية الدخول والخروج للجماهير ومعرفة المتواجدين داخل المدرجات والتزام الجماهير بهذا النظام.
تابع أحمد عبد الله أنه تم الاتفاق علي أنه للأمن الحق في زيادة الأعداد أو تعديلها في أي من المباريات المقبلة وهو ما تمت الموافقة عليه مضيفا أنه في ظل الالتزام الجماهيري من المرجح أن تظل الأعداد كما هي أو تزيد.
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