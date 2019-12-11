سوبر كورة.. عبد الله السعيد يقترب من الزمالك في صفقة انتقال حر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، لضمه لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. مسئولو الزمالك تحدثوا مع عبد الله السعيد خلال الفترة الماضية، بشأن انضمامه لصفوف الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر ، حيث ينتهي عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولي. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة من هنا

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