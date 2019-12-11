شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: لم أحسم موقفى من تدريب الهلال السودانى بسبب عملية المفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة صدقي المدير الفنى السابق للجونة أنه لم ينهى اتفاقه مع نادى الهلال السودانى لتدريب الفريق رسمياً حتى الآن.

وتابع صدقى، لـ"الخليج 365"، تلقيت اتصالا من وكيل يعرض فيه تولى منصب المدير الفنى للهلال السودانى، وأكد لى بعدها أن هناك اتصالا من نائب رئيس النادى السودانى للاتفاق على أمور التعاقد.

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق أنه قام بإجراء عملية بتغيير مفصل منذ 20 يوما وبالتالي لن يتواجد فى الملعب إلى بعد عدة أيام قليلة، وهو ما سيعرضه على الفريق السودانى، وحال إنهاء الاتفاق على الأمور الخاصة بالتعاقد مثل الجهاز المعاون و الأمور المالية سيتم إنهاء التعاقد لكن إلى الآن لم يتم الإتفاق أو التوقيع الرسمي.

كان مجلس إدارة نادى الهلال السودانى قد قرر إقالة صلاح محمد آدم من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 2 / 1.