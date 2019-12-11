شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومعلق والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلا على كلوب بروج البلجيكي، إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد تأهله لدور الستة عشر، رفقة باريس سان جيرمان من المجموعة الأولى. موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج: تذاع المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج: تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3. معلق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج: يعلق على المباراة علي محمد علي. Advertisements ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: ميلتاو، أودريوزولا، فاران، ميندي. خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو. خط الهجوم: يوفيتش، رودريجو. التشكيل المتوقع لـ كلوب بروج أمام ريال مدريد: حراسة المرمى: مينيوليه. خط الدفاع: بالانتا، ميشيل، سوبول، سيمون ديلي. خط الوسط: ريتس، فورمير، فاناكين. خط الهجوم: إيمانيول دنيس، أوكيريك، شريفرز.

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