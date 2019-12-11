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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التأهل لدور الستة عشر.. نابولي يعلن إقالة أنشيلوتي والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أعلن نادى نابولى، عن إقالة مديره الفنى الإيطالى "كارلو أنشيلوتى" وذلك بسبب تراجع وسوء النتائج الفريق.
ونشر النادى على صفحته الرسمية عبر إحدى وسائل التواصل الإجتماعى "تويتر": "أنه تم الاتفاق بالتراضى على إنهاء التعاقد مع أنشيلوتى، مع إستمرار العلاقات الطيبة بين النادى ورئيسه والمدرب".
وجاءت الإقالة بعد ساعات من حسم الفريق التأهل لدور ال16، كثانى عن المجموعة الخامسة بعد الفوز على جينك البلجيكى برباعية نظيفة فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.
وبالرغم من التأهل إلى دور الستة عشر، إلا أن نابولي يعانى من تدهور النتائج فى الدورى الإيطالى، فلم يحقق الفريق الفوز إلا فى خمس مباريات فقط من أصل 15 مباراة، وحصد من خلالها 21 نقطة إحتل بهم المركز السابع فى ترتيب الكالتشيو.
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