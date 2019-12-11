شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في إسبانيا بسبب تأجيل الكلاسيكو من جديد والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية علي غلافها الصادر اليوم الأربعاء ، بشأن إمكانية تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد من جديد بسبب الأوضاع الغير مستقرة في إقليم كتالونيا .

Advertisements وقالت الصحيفة ؛ الكلاسيكو تحت التهديد. الكامب نو مُحاصر والشرطة الكاتالونية لا تضمن تأمين المباراة. وهناك احتماليه كبيرة لإقتحام الكامب نو . وبدأ النادي الملكي ريال مدريد في الشعور بالقلق نحو الأوضاع الغير مستقرة في إقليم كتالونيا مطالبة الإتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل الكلاسيكو مجدد . ويري رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ، عدم وجود سببا هاما في تأجيل المباراة ، وأنهم قادرين علي تأمين المباراة من دون زعزعة القلق .

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