لوك شو يسخر من خروج زميله السابق لوكاكاو عبر تويتر بعد الهزيمة أمام برشلونة 

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

تعرض إنتر ميلان إلي هزيمة مذلة من العملاق الكتالوني برشلونة والذي مهد الطريق للإنتر إلي الصعود للدور المقبل بعد دخولهم المباراة بالتشكيل الأحتياطي في ملعب سان سيرو بإيطاليا والذي شهد علي هزيمة إنتر ميلان ٢/١



وكان لوكاكو قد نشر صورة عبر حسابه على موقع تويتر، يوم 22 أكتوبر الماضي ، وأرفق بها تعليق "دوري أبطال أوروبا"، في إشارة إلى عودته للمشاركة في البطولة عقب رحيله من مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل لها.

وعقب الخروج من مسابقة دوري الأبطال، حرص لوك شاو لاعب الشياطين الحمر، على التعليق على صورة لوكاكو وقال "مرحبا بعودتك"، في رد ساخر منه على تغريدة المهاجم البلجيكي.