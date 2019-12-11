شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حمادة صدقي مدربًا للهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الهلال السوداني تعيين المصري حمادة صدقي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لصلاح آدم، صباح اليوم الأربعاء.

وكان الهلال قد أقال «آدم» عقب هزيمته من الأهلي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

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وأكدت صحيفة «الهلال»، الناطقة باسم الفريق، اتفاق رئيس النادي أشرف الكاردينال مع حمادة صدقي لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يصل «صدقي»، غدًا الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لتوقيع العقد مع النادي بشكل رسمي.

ويملك حمادة صدقي عددا من التجارب التدريبية على مستوى الأندية مع فرق سموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة، كما عمل كمدرب مساعد بالمنتخب الوطني، ومديرًا فنيًا لمنتخب الشباب، كما تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر للمحليين.