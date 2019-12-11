شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 تقام اليوم الأربعاء 11-10-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، ويايرن ميونخ وتوتنهام، في دوري أبطال أوروبا.

حيث يلاقي الأهلي نظيره وادي دجلة في الدوري المصري. ويلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، وبايرن ميونخ أمام توتنهام، في دوري أبطال أوروبا. ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مباريات الدوري المصري الساعة 5، حرس الحدود × نادي مصر تنقل على قناة أون سبورت 2 الساعة 5، الإسماعيلي × مصر للمقاصة تنقل على قناة أون سبورت الساعة 7:30، الأهلي × وادي دجلة تنقل على قناة أون سبورت وتايم سبورت. Advertisements مباريات دوري أبطال أوروبا الساعة 7:55، مانشستر سيتي × دينامو زغرب تنقل علي قناة beinsports hd4. الساعة 7:55، اتالانتا × شاختا دونيتسك تنقل علي قناة beinsports hd3. الساعة 10، يوفنتوس × بايرن ليفركون تنقل علي قناة beinsports hd4. الساعة 10، أتليتكو مدريد × لوكوموتيف موسكو تنقل علي قناة beinsports hd5. الساعة 10، ريال مدريد × كلوب بروج تنقل علي قناة beinsports hd3. الساعة 10، بايرن ميونيخ × توتنهام تنقل علي قناة beinsports hd2. الساعة 10، باريس سان جيرمان × جالطاسراي تنقل علي قناة beinsports hd6. مباريات كأس العالم للأندية الساعة 7:30، السد القطري × هينجين سبورت تنقل علي قناة beinsports hd1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.